T24 -

Maçın ardından

6. dakikada, Fernandes Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ceza sahası içine ortaladı, iyi yükselen Atınç'ın kafa şutunda top kornere çıktı.12. dakikada, Onur'un pasıyla buluşan Almedia kaleci Kazım'ı geçerek topu kaleye gönderdi, defanstan dönen topu Nobre rahat bir şekilde filelerle buluşturdu. 0-1.19. dakikada, Fernandes'in sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortayı Sivok kafa ile karşıladı, bu oyuncunun vuruşunu kaleci Kazım kornere gönderdi.33. dakikada, Almedia'nın pasıyla ceza sahasına giren Hilbert kaleci Kazım'la karşı karşıya kaldı ancak kaleci Kazım gole izin vermedi.Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.54. dakikada, Kenan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, ancak Doğukan araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.57. dakikada, sol kanattan Almeida'nın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Nobre'den önce savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.65. dakikada, Kenan'ın ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pasta Buğra Erdoğan ayağı ile düzelterek sert vurdu, kaleci Cenk kornere çeldi.75. dakikada, Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Fernandes'in savunmanın arkasına sarkıttığı pasıyla ceza alanına giren Hilbert plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.78. dakikada, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Almeida sert vurdu, kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.81. dakikada, Almeida'nın ceza sahası çizgisine doğru çıkardığı pasta Fernandes topa sert vurdu, kaleci Kazım meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.90+2'de Beşiktaş durumu 3-0 yaptı. Savunmada Mustafa Marangoz'un yaptığı pas hatasında araya giren Almeida topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve siyah-beyazlı takım sahadan 3-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş yarı finalde Gaziantepspor ile mücadele edecek.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş'a sahasında 3-0 yenilerek kupaya veda eden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Erol Azgın, ''Biz bayrağı burada teslim ettik. İnşallah kupa Gaziantep'te kalacaktır'' dedi.Azgın, karşılaşma sonrasında yaptığı değerlendirmede, grup maçında Beşiktaş'ı yendiklerini ancak çeyrek final maçlarında bunu başaramadıklarını söyledi.Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un tarihinde ilk defa buralara kadar geldiğine dikkati çeken Azgın, şöyle konuştu:''Ben burada emeği geçen futbolcularımıza, başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bayrağı biz burada teslim ettik. İnşallah kupa Gaziantep'te kalacak ve ağabeylerimiz bu işin üstesinden gelecekdir. Lig oldukça enteresan geçiyor. 11 takım şampiyonluğa oynuyor, bizim hedefimiz ilk 6 içerisinde olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Hafta sonu Çaykur Rizespor maçından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz.''





BEŞİKTAŞ CEPHESİ





Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Manolo Ruiz de ilk maçta alınan 5-0'lık skorun kendilerini olumlu yönde etkilediğini, Gaziantep deplasmanına gelirken iyi oynamak istediklerini ifade ederek, ''Tipik bir futboldu ve temposu düşüktü buna rağmen alınan 3-0'lık galibiyet ve genç futbolcularımızın da performansı bizi memnun etti'' dedi.





Yarı finalde Gaziantepspor'a rakip olduklarına dikkati çeken Ruiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yeniden buraya geleceğiz. Ancak bundan daha güçlü bir takımla karşılaşacağız. Spor Toto Süper ligin önemli takımlarından biriyle oynayacağız ve daha zor bir maç olacak. Ligde oynanan futbol kupaya göre biraz daha çekişmeli. Gençlere bugün bu şansı verdik. Kalite ve teknikleri üst düzeyde. Bize yararları olacağını düşünüyorum.''





Genç futbolcu Atınç da verilen fırsatı iyi kullandığını düşünerek, ''Maçtan önce gerek hocam gerekse de ağabeylerim beni heyecanlı olmamam ve rahat oynamam yönünde motive ettiler. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum'' ifadelerini kullandı.





Beşiktaş kafilesi karşılaşmanın hemen ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.







İstanbul Büyükşehir Belediyespor da yarı finalde





Bu arada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında uzatmaya giden maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi ve Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.



