Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, maç sonu Balotelli'ye saldırmaya çalıştı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında Balotelli'nin attığı golden sonra yaptığı hareket saha içinde gerginliğe neden oldu. Maçın bitimiyle Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Balotelli'ye saldırmaya çalıştı. Şahin'i Beşiktaş'ın 4 personeli tutmaya çalıştı.

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. Konuk ekip ikinci yarıda 3-3 yaparak, 1 puanla sahadan ayrıldı. Ancak skordan çok Balotelli ve Beşiktaşlılar arasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

Oyuna girip uzaktan attığı golle farkı 1'e indiren Balotelli, Sergen Yalçın'a doğru 'Benim beynim var' hareketi yapıp sarı kart gördü.

Beşiktaş, uzatma dakikalarının sonunda beraberlik golünü yedi. VAR incelmesinin beklendiği sırada iki takımın kulübeleri arasında itişmeler başladı.

Bitiş düdüğünün geldiği ilk anda tünel çıkışında büyük arbede yaşandı. Rakip takım personelleriyle ile gerilim yaşan Murat Şahin, kalabalığın arasına girip Balotelli'ye yönelmeye çalıştı. Olaylar tünelde de devam etti.