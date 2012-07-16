Beşiktaş voleybol takımını kapatma kararı aldı

Son dönemde kulübün mali yapısını düzenlemek için bir çok ekonomik tedbiri hayata geçiren Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün aldığı karar ile erkek voleybol takımını kapatma kararı aldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, mali sıkıntılar nedeniyle Beşiktaş Erkek Voleybol Şubesi'ni bir yıllığına durdurma kararı aldıklarını belirtti. Çebi ayrıca, bir sonraki sezon bu durumu tekrar değerlendireceklerini ve sponsor bulunması halinde erkek voleybol şubesini yeniden açabileceklerini söyledi.