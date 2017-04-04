Beşiktaş Vodafone Arena'da coşuyor

Sezon başından itibaren Süper Kupa, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 44 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, toplam 81 gol atarken, bunların büyük bölümünü Vodafone Arena'da kaydetti.

Dolmabahçe'deki 22 resmi maçta 50 gol kaydeden Beşiktaş, böylece 2,2 gol ortalaması yakaladı.

Dış sahada 22 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takımın oyuncuları, 31 kez gol sevinci yaşayabildi. Beşiktaş, bu maçlarda 1,4 ortalama tutturdu.

Ligde gollerin yüzde 64'ü Vodafone Arena'da

Süper Lig'de 50 bulan siyah-beyazlı takım, bunların yüzde 64'ünü Vodafone Arena'da attı.

Kendi sahasında 32 gol atan Beşiktaş, deplasmanda ise 18 gol buldu ve yüzde 36'da kaldı.

Avrupa'da 11 gol

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Vodafone Arena'da rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Deplasmandaki Avrupa kupalarında 8 gol atan siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda ise 11 golün 7'sini Dolmabahçe'de buldu.