-BEŞİKTAŞ VİLLARREAL MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol temsilcisi Villarreal ile yarın oynayacağı özel maç öncesinde son antrenmanını yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri devam eden Sivok, İbrahim Toraman, Yusuf Şimşek, Rıdvan Şimşek ve Rüştü Reçber katılmazken, Delgado ve Ernst dinlenme amacıyla takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlılar, Villarreal ile oynayacağı hazırlık maçı için yarın sabah İspanya'ya gidecek. Teknik direktör Bernd Schuster, 19 kişilik Villarreal maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Sivok, İbrahim Toraman, Rüştü Reçber, Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek'in yanı sıra, Delgado, Ernst, İbrahim Üzülmez ve Erhan Güven'i almadı.