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Spor

BEŞİKTAŞ, VILLARREAL İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 20:06

-BEŞİKTAŞ, VILLARREAL İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Beşiktaş, İspanya'nın Villarreal takımıyla hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nihat Kahveci'nin transferi sırasında imzalanan sözleşme uyarınca Beşiktaş, Villarreal ile 8 Ağustos Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Villarreal kentindeki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Beşiktaş kafilesi, 8 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İspanya'ya gidecek ve maçtan sonra yine özel uçakla İstanbul'a dönecek.

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