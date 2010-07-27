-BEŞİKTAŞ, VILLARREAL İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Beşiktaş, İspanya'nın Villarreal takımıyla hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nihat Kahveci'nin transferi sırasında imzalanan sözleşme uyarınca Beşiktaş, Villarreal ile 8 Ağustos Pazar günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Villarreal kentindeki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Beşiktaş kafilesi, 8 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İspanya'ya gidecek ve maçtan sonra yine özel uçakla İstanbul'a dönecek.