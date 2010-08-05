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Spor

BEŞİKTAŞ, VİKTORİA PLZEN'E HAZIR (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2010 01:36

-BEŞİKTAŞ, VİKTORİA PLZEN'E HAZIR (FOTOĞRAFLI) İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, pas ve istasyon çalışmalarının ardından yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.  İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanın şut çalışması ile sona erdiği bildirildi. İdmana, sakatlıkları bulunan Tomas Sivok, Yusuf Şimşek, Rıdvan Şimşek ve Rüştü Reçber katılmadı.

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