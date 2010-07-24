-BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımı ile 29 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Vikingur maçında forma giyen oyuncular, istasyon ve yenileme çalışmalarıyla idmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise şut çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Basına kapalı antrenmana, tedavilerine devam edilen Rüştü, Rıdvan ve Yusuf ile belinde ağrı olan Bobo'nun katılmadığı bildirildi. Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.