-BEŞİKTAŞ VİKİNGUR'A BİLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Beşiktaş'ta gözler, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 15 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da, Faroe Adaları'nın Vikingur takımı ile yapılacak ilk karşılaşmaya çevrildi. Avusturya'da yaptığı 12 günlük kamp çalışmalarını önceki gün tamamlayarak İstanbul'a dönen siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde Vikingur maçı hazırlıklarının startını verdi. İlk yarım saati basına açık tutulan antrenmanda futbolcular, koşuların ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, şut çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmana, Avusturya kampında aldığı darbe nedeniyle dizinde ödem oluşan ve tedavisi devam ettirilen kaleci Rüştü ile sakatlığı devam eden Yusuf katılmadı. Rüştü salonda çalışırken, izinli olan futbolcular Holosko, Tello ve Quaresma da idmanda yer almadı. Portekizli futbolcunun, bu akşam yapılacak antrenmana katılacağı bildirildi. Bu arada, sakatlığı düzelen Ekrem takımla birlikte çalışmalara başladı. Koşu ve pas çalışmalarında takımdaki yerini alan Ekrem'in basına kapalı bölümde gerçekleştirilen çift kale maçta yer almadığı belirtildi. Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.