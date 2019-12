-BEŞİKTAŞ, VİKİNGUR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, futbolcularında gördüğü oynama ve kazanma isteğinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Schuster, yarın oynayacakları Vikingur maçı öncesi BJK İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, çok istekli olduklarını belirterek, ''İyi bir maç oynayacağız. 3 haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu tabi yeterli değil ama futbolcularımda oynama ve kazanma isteğini görüyorum ve bu beni mutlu ediyor'' dedi. UEFA'ya verilen kadroda Fink ve Hilbert'in olmadığının hatırlatılması üzerine Alman teknik adam, şöyle konuştu: ''Fink'in oynadığı bölgede 3 oyuncu var. Yarınki maç için 2 futbolcunun yeterli olacağını düşündüm. Bu bölgede Ernst ve Necip de oynuyor. Bu kararlar alınırken, genel bir karar olarak alınmadı, sadece yarınki maç için alındı. Önemli bir maça çıkacağız ve bu oyuncuların oynamasını istedim. Bu, Hilbert iyi olmadığı için değil, sadece bu maçlar için alınmış kararlardır. Aynı zamanda Hilbert'in bu listenin dışında kalması benim dışımda gelişen olaydır. Bazı eksik belgeleri vardı ve bu nedenle kadronun dışında kaldı.'' -GUTI İLE İLGİLİ YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI- Schuster, basın toplantısında transferi gündemde olan İspanyol futbolcu Guti ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Guti ile ilgili bir soruya Schuster, ''İlk olarak yapmam gereken bu takımı savaşçı bir ruha kavuşturmak. Bunun için çalışıyorum. Diğer transfer konularına ayıracak vaktim olmuyor. Guti geliyor mu, gidiyor mu bilemiyorum. Şu an bununla vakit harcayamıyorum'' diye yanıt verdi. Alman çalıştırıcı, Guti transferinin gündemde olmasının Vikingur maçı öncesi takımı etkileyip etkilemediği sorusu üzerine de ''Böyle dedikodular dünyanın her tarafında oluyor. Transfer dönemi bitene kadar bunlar olacak. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bunun dışındakiler bizi etkilemez'' şeklinde konuştu. -''İKİ ÖNEMLİ AVANTAJIMIZ VAR''- Vikingur'un zayıf bir rakip olarak görülmesinin takımın konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği sorusuna ise Schuster, şöyle yanıt verdi: ''Bu konuda haklısınız. Böyle olayları başka kulüplerde çok yaşadım ve tecrübem var. Ancak bu maç için 2 büyük avantajımız var. Yeni futbolcular, yeni teknik adam geldi. Futbolcular takımdaki yerleri için savaşıyor. Bunun bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ayrıca sahamızdaki ilk maçımıza çıkacağız. Bu da seyircimize güzel futbol sergilemek için iyi bir fırsat olacak.'' -''QUARESMA KARŞILIK VERMEK İSTİYOR''- Schuster, Quaresma ile ilgili bir soru üzerine de, ''Sizler Quaresma'yı görmeye alışıksınız ama taraftarlar onu resmi maçta görmeye can atıyorlar. O da bunun bilincinde ve bu sevgiye karşılık vermek istiyor. İyi şeyler yapacak ama takım arkadaşlarının yardımıyla bir şeyler başaracak, tek başına değil'' ifadelerini kullandı. Quaresma'nın iki kanatta birden oynayabilmesinin de kendileri açısından avantaj olduğunu kaydeden Schuster, ''Quaresma, iki kanatta da iyi performans sergiliyor. Karşı takımın beklerine göre hangi kanatta oynatacağımızı belirleme şansına da sahibiz'' dedi. Vikingur Teknik Direktörü Olsen'in iyi futbol oynamaya geldiklerini söylediğinin hatırlatılması üzerine Schuster, ''Ben de aynı düşüncedeyim. Dünyada hangi ülkeye giderseniz, büyük takımlara karşı iyi oynamak istersiniz. Futboldan zevk almak futbol oynamakla olur. Hollanda-İspanya maçında oynamak isteyen ve istemeyen vardı. Bu kimseye zevk vermedi. Biz de futbol oynamak istiyoruz'' şeklinde konuştu. İspanya'nın şampiyonluğunu ''Ahtapot Paul'' gibi kendisinin de tahmin etmesinin hatırlatılması üzerine de Schuster, espri yaparak, ''Marmara Denizi'nde bir ahtapot bulmamız lazım aslında'' dedi. -''KAMP MAÇ SAATLERİNE BAĞLI''- Vikingur maçı öncesi takımı kampa almadığının belirtilip, bundan sonraki maçlar öncesinde de aynı uygulamanın yapılıp yapılmayacağı sorusuna Schuster, ''Bu maçın saatlerine bağlı. Bütün lig boyunca böyle olmayacak. Ben çok fazla kamp seven biri değilim. Geç saatlerdeki maçlar öncesinde kamptan yana değilim. Saatler daha erken olur, öğlen saatlerinde maç oynanırsa belki kampa girebiliriz. Ama geç saatlerde oynanan maçlar öncesi kamp yapmayacağız'' diye yanıt verdi.