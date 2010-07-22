Beşiktaş, Vikingur ile rövanş için karşılaşacak

T24- Faroe Adaları'nda bu akşam oynanacak Vikingur-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş karşılaşması, Toftir kentinden canlı yayınla ATV ekranında olacak.





Quaresma'lı, Schuster'li Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez şifresiz kanalda izleyicilerle buluşacak.





Faroe Adaları'nın Toftir kentinin Svangaskard stadında oynanacak Vikingur-Beşiktaş karşılaşmasının başlama saati 21.00.





Beşiktaş rakibini elerse UEFA Avrupa Liginde 3.tura yükselecek. Toplam 18 adadan oluşan Faroe Adaları'ndan Eysturoy isimli adada oynanacak bu karşılaşma denizin adeta üzerinde yeralıyor izlenimini veren 5 bin kişilik Svangaskard stadıyla da ilgi çekmeye aday.



