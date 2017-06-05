Beşiktaş, Vida transferinde sona yaklaştı

İlk olarak Vincent Aboubakar'ın kalması ve stoper transferi için harekete geçen başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Aboubakar için zor bir sürece girse de Hırvat stoper Domagoj Vida'da oldukça umutlu.

Geçen sezondan bu yana hem teknik direktör Şenol Güneş'in, hem de transfer komitesinin ilk hedeflerinden biri olan Domagoj Vida transferinde oldukça mesafe kaydeden Beşiktaş en kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak amacında. Hırvat stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşan yönetim Dynamo Kiev'in de sunulan teklife 'evet' demesi halinde bu transferi gerçekleştirecek.

Vida'nın menajeri de ülkesinde bir radyo kanalına bağlanarak bu transferin olup olmayacağına dair birkaç gün içinde net konuşmaların yapılabileceğini ifade etti.