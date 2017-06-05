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Spor

Beşiktaş, Vida transferinde sona yaklaştı

Hırvat stoperle sözleşme şartlarında anlaşan yönetim, kulübünün onay vermesi halinde transferi bitirecek

05 Haziran 2017 19:13

İlk olarak Vincent Aboubakar'ın kalması ve stoper transferi için harekete geçen başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Aboubakar için zor bir sürece girse de Hırvat stoper Domagoj Vida'da oldukça umutlu.

Geçen sezondan bu yana hem teknik direktör Şenol Güneş'in, hem de transfer komitesinin ilk hedeflerinden biri olan Domagoj Vida transferinde oldukça mesafe kaydeden Beşiktaş en kısa sürede bu transferi sonuçlandırmak amacında. Hırvat stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşan yönetim Dynamo Kiev'in de sunulan teklife 'evet' demesi halinde bu transferi gerçekleştirecek.

Vida'nın menajeri de ülkesinde bir radyo kanalına bağlanarak bu transferin olup olmayacağına dair birkaç gün içinde net konuşmaların yapılabileceğini ifade etti.

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Domagoj VidaBeşiktaştransferŞenol GüneşFikret OrmanVincent AboubakarDynamo Kiev

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