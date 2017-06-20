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Spor

Beşiktaş Vida transferinde sona yakın!

Siyah-beyazlı yönetim, transfer için Ukrayna ekibine 2.5 milyon Euro ve Denys Boyko'yu önerdi

20 Haziran 2017 16:35

Beşiktaş yönetiminin, bir süre önce anlaşma sağladığı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın kulübü Dinamo Kiev'le de anlaştığı iddia edildi.

NTVSpor'un haberine göre siyah-beyazlılar, yapılan son görüşmede Ukrayna ekibine kaleci Denys Boyko ve 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu şartları değerlendiren Dinamo Kiev, teklifi kabul edebileceklerini Beşiktaş'a iletti. İki kulüp arasında yapılacak son görüşmede sözleşme detayları ve ödeme planın belirlenecek.

Beşiktaş yönetimi, Dinamo Kiev'den bonservisin alınmasının ardından Vida ile 4 yıllık mukavele yapacak. 28 yaşındaki futbolcu varılacak anlaşma karşılığında siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.

Son 5 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Vida, daha önce Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takınlarımda görev yaptı. Geçen sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıkan Vida, 4 gol attı.

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