Beşiktaş, Vida-Marcelo takası için görüşmelere başladı

Yıllık 3,5 Milyon Euro kazanan Vida'yı Lyon transfer etmek istiyor. Lyon ile transfer görüşmelerine başlayan Beşiktaş'ta, hedef eski futbolcusu Marcelo'yu kadroya katmak.
Haber Global'in haberine göre; Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine siyah beyazlı yetkililer Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu.
Lyon takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takası gerçekleşebilir.