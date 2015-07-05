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Spor

Beşiktaş Veli'yi Almanya kampına götürmüyor

Veli Kavlak'ın tedavisine 3 hafta daha devam edilecek

05 Temmuz 2015 02:17

Beşiktaş'ın yeni doktoru Sarper Çetinkaya, yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'ın 3 hafta daha tedavi edileceğini ve Almanya kampına katılamayacağını belirtti. Çetinkaya, kampta Veli dışında eksik oyuncularının olmayacağını söyledi.

Beşiktaş'ın yeni doktoru Sarper Çetinkaya, hazırlık kampı öncesi, futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BJK TV'ye konuşan Çetinkaya, Veli Kavlak'in omzundaki sakatliğin surdüğünü ve Almanya kampına katılamayacağını söyledi.

Veli'nin kolundaki kasılmalar nedeniye yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kaldığını hatırlatan Çetinkaya, "Veli 3 hafta daha tedaviye devam edecek. Sonra omzunu değerlendireceğiz. Bu nedenle kampta bizimle olmayacak. Kampta Veli dışında eksiğimiz olmayacak" şeklinde konuştu.

Doktor Sarper Çetinkaya, geçen sezondan şikayetleri olan Atiba, Ömer Şişmanoğlu, Ramon Motta ve Tolga Zengin'in tedavilerine kamp süresince devam edeceklerini dile getirdi. Bu 5 oyuncunun kamp devam ederken takımla birlikte çalışmalara başlayabileceğini sözlerine ekledi.

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