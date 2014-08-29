Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Beşiktaş C Grubu’nda Tottenham, Partizan, Asteras Tripolis ile eşleşirken, Trabzonspor L Grubu’nda Metalist Kharkiv, , Legia Varşova ve Lokeren ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, play-off turunda Rusya'nın Rostov takımını eleyip adını gruplara yazdırmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayan Beşiktaş ise İngiliz ekibi Arsenal'e elenip 'Kupa 2'ye kalmıştı.

A GRUBU

Villarreal (İspanya)

Mönchengladbach (Almanya)

Zürih (İsviçre)

Apollon Limassol (G.Kıbrıs)

B GRUBU

Kopenhag (Danimarka)

Brugge (Belçika)

Torino (İtalya)

HJK Helsinki (Finlandiya)



C GRUBU

Tottenham (İngiltere)

Beşiktaş (Türkiye)

Partizan (Sırbistan)

Asteras (Yunanistan)



D GRUBU

Salzburg (Avusturya)

Celtic (İskoçya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Astra Giurgiu (Romanya)



E GRUBU

PSV Eindhoven (Hollanda)

Panathinaikos (Yunanistan)

Estoril Praia (Portekiz)

Dinamo Moskova (Rusya)

F GRUBU

Inter (İtalya)

Dnipro (Ukrayna)

Saint-Etienne (Fransa)

Agdam Karabağ (Azerbaycan)



G GRUBU

Sevilla (İspanya)

Standart Liege (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan)



H GRUBU

Lille (Fransa)

Wolfsburg (Almanya)

Everton (İngiltere)

Krasnodar (Rusya)



I GRUBU

Napoli (İtalya)

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Young Boys (İsviçre)

Slovan Bratislava (Slovakya)



J GRUBU

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Steaua Bükreş (Romanya)

Rio Ave (Portekiz)

Aalborg (Danimarka)



K GRUBU

Fiorentina (İtalya)

PAOK (Yunanistan)

Guingamp (Fransa)

Dinamo Minsk (Belarus)



L GRUBU

Metalist Kharkiv (Ukrayna)

Trabzonspor

Legia Varşova (Polonya)

Lokeren (Belçika)