Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Beşiktaş C Grubu’nda Tottenham, Partizan, Asteras Tripolis ile eşleşirken, Trabzonspor L Grubu’nda Metalist Kharkiv, , Legia Varşova ve Lokeren ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Bordo-mavili takım, play-off turunda Rusya'nın Rostov takımını eleyip adını gruplara yazdırmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayan Beşiktaş ise İngiliz ekibi Arsenal'e elenip 'Kupa 2'ye kalmıştı.
A GRUBU
Villarreal (İspanya)
Mönchengladbach (Almanya)
Zürih (İsviçre)
Apollon Limassol (G.Kıbrıs)
B GRUBU
Kopenhag (Danimarka)
Brugge (Belçika)
Torino (İtalya)
HJK Helsinki (Finlandiya)
C GRUBU
Tottenham (İngiltere)
Beşiktaş (Türkiye)
Partizan (Sırbistan)
Asteras (Yunanistan)
D GRUBU
Salzburg (Avusturya)
Celtic (İskoçya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Astra Giurgiu (Romanya)
E GRUBU
PSV Eindhoven (Hollanda)
Panathinaikos (Yunanistan)
Estoril Praia (Portekiz)
Dinamo Moskova (Rusya)
F GRUBU
Inter (İtalya)
Dnipro (Ukrayna)
Saint-Etienne (Fransa)
Agdam Karabağ (Azerbaycan)
G GRUBU
Sevilla (İspanya)
Standart Liege (Belçika)
Feyenoord (Hollanda)
Rijeka (Hırvatistan)
H GRUBU
Lille (Fransa)
Wolfsburg (Almanya)
Everton (İngiltere)
Krasnodar (Rusya)
I GRUBU
Napoli (İtalya)
Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
Young Boys (İsviçre)
Slovan Bratislava (Slovakya)
J GRUBU
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Steaua Bükreş (Romanya)
Rio Ave (Portekiz)
Aalborg (Danimarka)
K GRUBU
Fiorentina (İtalya)
PAOK (Yunanistan)
Guingamp (Fransa)
Dinamo Minsk (Belarus)
L GRUBU
Metalist Kharkiv (Ukrayna)
Trabzonspor
Legia Varşova (Polonya)
Lokeren (Belçika)