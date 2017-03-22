Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor ve Beşiktaş, "çirkin" tezahürat ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın geride kalmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından disiplin sevkleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Kulübü'nün 18.03.2017 tarihinde oynanan Trabzonspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca,"usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Elazığspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü teknik sorumlusu Engin İpekoğlu'nun 19.03.2017 tarihinde oynanan Elazığspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Şanlıurfaspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Sivasspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Göztepe TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 19.03.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Göztepe TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."