Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında saat değişikliği

Turkcell Süper Lig'de 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Antalyaspor maçlarının başlama saati değiştirildi.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş ve Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmalarının başlama saatlerinin değiştirildiği bildirildi.



Yapılan açıklamada, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te yapılacağı bildirilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmasının saat 19.15'e, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 19.00'da oynanması gereken Trabzonspor-Antalyaspor maçının da saat 21.45'e alındığı kaydedildi.

