Beşiktaş ve Toyota sponsorluk için anlaştı!

T24 - Beşiktaş araba üreticisi Toyota ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili açıklama yapılmamasına karşın, sportspromedia isimli sponsorluk firması anlaşmanın detaylarını yayınladı.

Anlaşmaya göre; Japon otomobil markası 3 yıllık süreçte Kara Kartal'ın ana sponsoru olacak. Toyota sponsorluk için Beşiktaş'a toplam 26 milyon dolar ödeyecek.

Toyota anlaşma uyarınca Beşiktaşlı futbolcular reklam kampanyalarında kullanacak.

Beşiktaş yönetimine yakın kaynaklar ise anlaşmanın detaylarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Galatasaray'da olduğu gibi Beşiktaş da Cola Turka'yla anlaşmasını sürdürecek.

Galatasaray'ın Türk Telekom'la yaptığı anlaşmaya paralel bir işbirliği devam edecek. Ülker'in Galatasaray formasında sırtta yer aldığı gibi, Cola Turka logosu da Beşiktaş formasının arkasında yer alacak.