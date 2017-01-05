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Spor

"Beşiktaş ve Reina saldırılarından etkilenen Adriano İstanbul’dan ayrılmak istiyor"

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, Adriano'nun İstanbul’dan ayrılmak istediğini öne sürdü

05 Ocak 2017 00:24

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş’ın sezon başında Barcelona’dan transfer ettiği Brezilyalı sol bek Adriano Correia’nın terör saldırıları nedeniyle İstanbul’dan ayrılmak istediğini öne sürdü.

DHA’nın aktardığına göre El Mundo Deportivo’nun haberinde, Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş-Bursaspor maçında görevli polisleri hedef alan bombalı saldırı ve Reina’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan oldukça etkilendiği belirtildi.

Gazete, eşini ve çocuklarını Barcelona’ya gönderen Adriano’nun teklif gelmesi halinde Beşiktaş’a veda edeceğini yazdı.

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