Beşiktaş ve Lyon'a UEFA'dan ceza

UEFA, Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşananlar sonrasında benzer olayların 2 yıl içinde tekrar edilmesi durumunda iki kulübün de Avrupa kupalarından 1 yıl men edileceğini duyurdu. İki kulübe 100'er bin euro para cezası de verildi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelenmiştir ve kulübe 100 bin euro para cezası verilmiştir" denildi.

Beşiktaş'ın cezasının meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle uygulandığı belirtildi.

Lyon'un ise aynı şekilde katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı alındı. Ceza 2 yıllık deneme süreci boyunca ertelendi. Lyon’a da 100 bin euro para cezası verildiği duyuruldu.

Lyon'a verilen cezanın tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Olympique Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması gerekçeleriyle uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, iki takım taraftarının da tribünlerdeki taşkınlıktan sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Beşiktaş: UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yapacağız

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA'nın Lyon'da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA'nın Lyon'da oynanan maçla ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. UEFA'ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Verilen kararın ardından taraftarlara ve camiaya önemli görevlerin düştüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlının görevidir."

Lyon Başkanı: İki kulüp için de doğru bir karar

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili UEFA'nın verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi.

Olympique Lyon'un Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçı için Vodafone Arena'da yaptığı antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Aulas, "UEFA kararı doğru. Bu konuda UEFA'ya güvendiğimi daha önce söylemiştim. İki kulüp için de doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için ağır bir karar olabilir. Çünkü yarın maçları var ve son dakika öğrenilmiş bir haber" dedi.

Beşiktaş ile yarın çok önemli bir maç yapacaklarını dile getiren Aulas, "Yarın çok büyük bir maç olacak. Tur için iki takımın da şansı eşit. Biz daha önce 7 kez çeyrek final oynadık. Yarınki maçımızı da başarıyla bitirip, yarı finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu.