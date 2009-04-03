Beşiktaş ve Kayseri 28. kez

Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Beşiktaş 15, Kayserispor 6 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı.



Siyah-beyazlıların toplam 41 golüne, sarı-kırmızılılar 26 golle karşılık verebildi.



İlk yarıda yapılan maçı 1-0 kazanan Kayserispor, rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı.





KAYSERİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK



Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 13 lig maçından 11'ini kazanırken, 2 maç berabere bitti, Kayserispor hiç galip gelemedi.



İstanbul'da Beşiktaş 29, Kayserispor ise sadece 7 gol attı.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Sezon Sonuç

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1973-74 3 - 0



1974-75 2 - 0



1979-80 2 - 1



1985-86 3 - 0



1992-93 1 - 0



1993-94 1 - 0



1994-95 4 - 1



1995-96 4 - 1



1997-98 4 - 1



2004-05 3 - 2



2005-06 0 - 0



2006-07 2 - 1



2007-08 0 - 0





BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇI KAZANAMADI



Beşiktaş, genel toplamda galibiyet sayısında üstünlük kurduğu Kayserispor'u ligde son 4 maçtır yenemiyor.



Siyah-beyazlılar, son 3 sezonda Kayserispor ile yaptığı 5 maçtan 3'ünü kaybederken, 1'inde berabere kaldı, sadece 1'ini kazanabildi.



Beşiktaş ayrıca, rakibiyle yaptığı son 4 maçı da gol atamadan tamamladı.



Kayserispor'un yeniden Birinci Lig'de mücadele etmeye başladığı 2004-2005 sezonundan itibaren iki takım arasında ligde yapılan son 9 maçta alınan sonuçlar şöyle:





Sezon Maç Sonuç



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2004-2005 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2



Beşiktaş-Kayserispor 3 - 2



2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 0



Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1



2006-2007 Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1



Kayserispor-Beşiktaş 3 - 0



2007-2008 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 0



Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0



2008-2009 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0