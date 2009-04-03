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Spor

Beşiktaş ve Kayseri 28. kez

Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

03 Nisan 2009 03:00

Beşiktaş ile Kayserispor, ligde yarın 28. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 27 maçta Beşiktaş 15, Kayserispor 6 galibiyet alırken, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların toplam 41 golüne, sarı-kırmızılılar 26 golle karşılık verebildi.

İlk yarıda yapılan maçı 1-0 kazanan Kayserispor, rakibine sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı.


KAYSERİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 13 lig maçından 11'ini kazanırken, 2 maç berabere bitti, Kayserispor hiç galip gelemedi.

İstanbul'da Beşiktaş 29, Kayserispor ise sadece 7 gol attı.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Sezon Sonuç
------- -----

1973-74 3 - 0

1974-75 2 - 0

1979-80 2 - 1

1985-86 3 - 0

1992-93 1 - 0

1993-94 1 - 0

1994-95 4 - 1

1995-96 4 - 1

1997-98 4 - 1

2004-05 3 - 2

2005-06 0 - 0

2006-07 2 - 1

2007-08 0 - 0


BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Beşiktaş, genel toplamda galibiyet sayısında üstünlük kurduğu Kayserispor'u ligde son 4 maçtır yenemiyor.

Siyah-beyazlılar, son 3 sezonda Kayserispor ile yaptığı 5 maçtan 3'ünü kaybederken, 1'inde berabere kaldı, sadece 1'ini kazanabildi.

Beşiktaş ayrıca, rakibiyle yaptığı son 4 maçı da gol atamadan tamamladı.

Kayserispor'un yeniden Birinci Lig'de mücadele etmeye başladığı 2004-2005 sezonundan itibaren iki takım arasında ligde yapılan son 9 maçta alınan sonuçlar şöyle:


Sezon Maç Sonuç

--------- -------------------- -----

2004-2005 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 3 - 2

2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 0

Kayserispor-Beşiktaş 0 - 1

2006-2007 Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 3 - 0

2007-2008 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 0

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2008-2009 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

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