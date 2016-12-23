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Spor

Beşiktaş ve Gaziantep 61. randevuda

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 30 maç kazandı, 11 karşılaşmayı da kaybetti

23 Aralık 2016 12:50

Beşiktaş ile Gaziantepspor, lig tarihinde 24 Aralık Cumartesi günü 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1979-1980 sezonunda başlayan rekabette 60 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 19 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 97 golüne, Gaziantepspor 50 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Gaziantep ve İstanbul'da aynı skorla 4-0 kazandı.

 

Gaziantepspor 7 maçtır gülemiyor

 

Gaziantepspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 3-2'lik skorla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 7 randevuda 5 kez yenildi, 2 kez berabere kaldı.

 

En farklı skorlar

 

Beşiktaş, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda İstanbul'daki maçta 5-1, geçen sezon da Gaziantep ve İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı.

Gaziantepspor ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlu galibiyetler alabildi.

Bu arada, iki takım arasındaki en gollü maç 1995-1996 sezonunda İstanbul'da oynandı ve Beşiktaş'ın 5-3 kazandığı karşılaşmada futbolseverler toplam 8 gol izledi.

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