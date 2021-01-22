Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Sörloth kararını verdi

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Alexander Sörloth, takımı Leipzig'de kalma kararı aldı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Bundesliga ekibi Leipzig'in 20 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Sörloth'un ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Norveçli golcü ocak ayı transfer döneminde takımda kalma kararı verdi.

Ocak'ta ayrılmak istemiyor

Sörloth'a yakın kaynaklar golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kesin olarak Leipzig'de kalmak istediğini belirtiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş nabız yoklamıştı

Forvet arayışı sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş Sörloth'u 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak için menajerine şartlarını sormuştu. Sörloth'un ret cevabının ardından iki Süper Lig devi farklı alternatiflere yönelmişti.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti.