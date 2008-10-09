Beşiktaş ve Galatasaray 8'li finalde



Basketbolda Çorum'da oynanan Teknosa Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu C Grubu maçları sonunda Beşiktaş Cola Turka ve G.Saray Cafe Crown 8'li Finallere yükseldi.





Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown 8'li finallerde mücadele etme hakkını elde etti.



Beşiktaş Cola Turka oynadığı 3 maçı da kazanarak grup lideri olurken, Galatasaray Cafe Crown grupta ikinciliği elde ederek 8'li finallere katılan ikinci takım oldu.



Son maçta Beşiktaş Cola Turka karşısında son saniyelere kadar galibiyeti kovalayan Darüşşafaka Cooper Tires ise normal sürenin bitimine 3 saniye kala Haluk Yıldırım'ın 3 sayılık atışına engel olamadı ve mücadeleden 79-77 yenik ayrılarak grupta üçüncü oldu.



Galatasaray Cafe Crown da oynadığı Casa TED Ankara Kolejliler maçından 97-58'lik skorla galip ayrılarak grupta ikinci sırada yer aldı.

