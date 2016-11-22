Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ben Arfa savaşı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Hatem Ben Arfa'yı renklerine bağlamak için kıyayısa bir yarış içine girecek.



Sezon öncesi iki kulübün de gündemini uzun süre meşgul eden Fransız yıldız, Nice takımından ayrılıp Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.



Caner Erkin'in sakatlığı sonrası ocakta öncelikle kanat takviyesi yapma kararı alan yönetim, 10 numara özelliğinin yanı sıra çizgide de görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcuya yeniden yöneldi.

Forma şansı bulamıyor

Paris’e giden transfer komitesi üyeleri, PSG'de mutsuz olan Ben Arfa için tekrar nabız yokladı.

Beşiktaş, Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor.



Bu gerçekleşmezse 2018'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunu sezon sonu için de düşünen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de aynı isme bir kez daha talip olması nedeniyle girişimlerini hızlandırdı.