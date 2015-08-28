Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Kuraya ikinci torbadan giren Beşiktaş Portekiz'den Sporting Lisbon, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Arnavutluk'tan Skënderbeu ile H Grubu'nda mücadele edecek.
Kuraya üçüncü torbadan giren Fenerbahçe ise zorlu A Grubu'nda yer alıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisi Ajax, İskoçya temsilcisi Celtic ve Norveç temsilcisi Molde ile ilk iki sıraya girerek gruptan çıkmak için yarışacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:
Fikstür
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü de belli oldu:
17 EYLÜL
Fenerbahçe-Molde
Skenderbeu-Beşiktaş
1 EKİM
Celtic-Fenerbahçe
Beşiktaş-Sporting Lizbon
22 EKİM
Fenerbahçe-Ajax
Lokomotiv Moskova-Beşiktaş
5 KASIM
Ajax-Fenerbahçe
Beşiktaş-Lokomotiv Moskova
26 KASIM
Molde-Fenerbahçe
Beşiktaş-Skenderbeu
10 ARALIK
Fenerbahçe-Celtic
Sporting Lizbon-Beşiktaş