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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş H, Fenerbahçe A Grubu'nda yer alacak

28 Ağustos 2015 17:37

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Kuraya ikinci torbadan giren Beşiktaş  Portekiz'den Sporting Lisbon, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Arnavutluk'tan Skënderbeu ile H Grubu'nda mücadele edecek.

Kuraya üçüncü torbadan giren Fenerbahçe ise zorlu A Grubu'nda yer alıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisi Ajax, İskoçya temsilcisi Celtic ve  Norveç temsilcisi Molde ile ilk iki sıraya girerek gruptan çıkmak için yarışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

 


Fikstür

 

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü de belli oldu:


17 EYLÜL
Fenerbahçe-Molde
Skenderbeu-Beşiktaş

 

1 EKİM
Celtic-Fenerbahçe
Beşiktaş-Sporting Lizbon

22 EKİM
Fenerbahçe-Ajax
Lokomotiv Moskova-Beşiktaş

5 KASIM
Ajax-Fenerbahçe
Beşiktaş-Lokomotiv Moskova

26 KASIM
Molde-Fenerbahçe
Beşiktaş-Skenderbeu
 
10 ARALIK
Fenerbahçe-Celtic
Sporting Lizbon-Beşiktaş
 
 

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