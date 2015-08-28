Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Kuraya ikinci torbadan giren Beşiktaş Portekiz'den Sporting Lisbon, Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Arnavutluk'tan Skënderbeu ile H Grubu'nda mücadele edecek.

Kuraya üçüncü torbadan giren Fenerbahçe ise zorlu A Grubu'nda yer alıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisi Ajax, İskoçya temsilcisi Celtic ve Norveç temsilcisi Molde ile ilk iki sıraya girerek gruptan çıkmak için yarışacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:



Fikstür

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü de belli oldu:



17 EYLÜL

Fenerbahçe-Molde

Skenderbeu-Beşiktaş

1 EKİM

Celtic-Fenerbahçe

Beşiktaş-Sporting Lizbon

22 EKİM

Fenerbahçe-Ajax

Lokomotiv Moskova-Beşiktaş

5 KASIM

Ajax-Fenerbahçe

Beşiktaş-Lokomotiv Moskova

26 KASIM

Molde-Fenerbahçe

Beşiktaş-Skenderbeu



10 ARALIK

Fenerbahçe-Celtic

Sporting Lizbon-Beşiktaş



