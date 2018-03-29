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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KHK ile çıkan sporculara vergi kanunu kulüplerin takdirini topluyor

29 Mart 2018 20:54

Galatasaray resmi internet sitesi üzerinden, futbolda düzenlenen yeni vergi kanunu için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Devletimiz, tarihi bir karar alarak Türk sporu ve amatör kulüplere olan desteğini bir kez daha göstermiştir. Amatör branşların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

Kanun sayesinde amatör branşlarda başarıların kalıcı olacağının kaydedildiği teşekkür mesajında, şu ifadeler kullanıldı:

"Amatör sporcular için ödenen gelir vergisi tutarı, yeni düzenleme ile iade edileceğinden amatör branşlardaki kalıcı başarı daha mümkün hale gelecektir. Ülkemizin zor günlerinde birleştirici unsur olan spora katkıları, sadece spora değil, kadirbilir halkımıza da bir nefes olacaktır. Tasarının kanunlaşması sürecinde onay veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere, tasarının kanunlaşması sürecinde destek veren Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz."

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