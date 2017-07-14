Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Abdelhak Nouri'ye destek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe, Abdelhak Nouri için sosyal medya üzerinden destek mesajları yayınladı. Ajax forması giyen 20 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, takımının Werder Bremen ile oynadığı maçta fenalaşarak yere düşmüştü.

Genç futbolcunun dün yapılan tetkiklerinde beyin hasarı oluştuğu tespit edildi. Abisinin yaptığı açıklamaya göre beyninde oksijen yetmezliği sonucu hasar oluşan Nouri, bundan sonra yemek yeme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremeyecek.