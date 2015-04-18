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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları arasında taşlı bıçaklı derbi kavgası

Erkekler Voleybol Ligi Klasman Grubu 1'inci Etap maçı öncesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı bir polis atılan taş la yaralandı

18 Nisan 2015 16:40

İzmir'de bugün oynanacak Erkekler Voleybol Ligi Klasman Grubu 1'inci Etap maçı öncesi Alsancak Kordon'da karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarları kavga etti. Kavgada bir Beşiktaş taraftarı bıçaklandı , bir kadın polis de sırtına gelen taşla yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Erkekler Voleybol 1'inci Ligi Klasman Grubu 1'inci Etap maçları Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Milli Piyango takımlarının katılımıyla bugün Alsancak Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 14.00'teki Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesi iki takım taraftarları Kordon'da Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında karşı karşıya geldi.

Sayıca fazla olan Fenerbahçe taraftarları ile Beşiktaş taraftarları arasında kavga çıktı. Ellerinde bulunan içki şişeleri ve yerden aldıkları taşları birbirine atan, bel kemerleri ile birbirine saldıran taraftar grubuna bölgedeki Emniyet Müdürlüğü'nün 'Yunus ekipleri' müdahale edip ayırmak istedi. Çıkan arbedede, ismi Bora olan bir Beşiktaş taraftarı sol bacağından bıçaklandı. Atılan taş sırtına isabet eden bir kadın yunus polisi de yaralandı. Kaçış sırasında, iki taraftar grubu kafeteryalarda bulunan masa ve sandalyeleri alıp birbirine attı. Takviye ekiplerin gelmesi üzerine taraftarlar ayrı yönlere kaçtı. Fenerbahçeli taraftarlar Gündoğdu'da bulunan Fenerium Mağazası önüne polis eşliğinde geldi. Burada sloganlar attı. Yaralanan Beşiktaş taraftarı ise ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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