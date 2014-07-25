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Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe şimdi de prezervatif çıkarmaya hazırlanıyor

Dünyada Manchester United, Porto, Benfica, Flamengo gibi örneklerinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye’de ilk oldu

25 Temmuz 2014 10:49

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin, Türkiye’nin önde gelen prezervatif firmalarından biriyle uzun zamandır süren görüşmeleri sonuçlandı. Yapılan anlaşmaya göre “Kartal” ve “Kanarya” amblemli kondomların birkaç aya kadar piyasaya çıkması için düğmeye basıldı. Galatasaray ile şu ana kadar anlaşma sağlanamasa da, sarı kırmızılı kulüple de görüşmeler devam ediyor.

Tolga Yenigün’ün Hürriyet’teki haberine göre, dünyada Manchester United, Porto, Benfica, Flamengo gibi örneklerinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye’de ilk oldu.

10 ya da 12’li paketler halinde satışa çıkarılması planlanan kondomların, süper market, eczaneler ve benzin istasyonlarının yanı sıra Kartal Yuvası ile Fenerium’da da satışa sunulacağı belirtildi.

Daha sonraki tarihlerde Trabzon başta olmak üzere diğer kulüplerle de teklif götürüleceği öğrenilirken, bu uygulamayla taraftarların kondom kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Brezilya ekibi Flamengo ile Porto temsilcisi Benfica kulüpleri hali hazırda kondom üretiyor. Bu prezervatifler taraflardan da büyük ilgi görüyor.

 

Barcelona’da bebek bezi de var, tasma da…

 

Kulüplerin lisanslı ürünleri söz konusu olunca Katalan devi Barcelona’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Barça’da havludan kumbaraya; bebek bezinden, iç giyime, kitaptan, kemere, banyo ördeğinden; tasmaya kadar lisanslı ürünler için geniş bir yelpaze mevcut. Taraftarların geniş seçenek sunan Real Madrid ve Manchester United’da da kırtasiye setleri, telefon kılıfları, mutfak önlükleri, saat ve özel kalem gibi ürünler var.

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