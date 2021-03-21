Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ilk 11’leri belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

İlk 11’ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Sangare, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta