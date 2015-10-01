Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sınavında

Beşiktaş, Avrupa sahnesinde 2. sınavını verecek. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Skenderbeu'yu 1-0’la geçen Beşiktaş, Portekiz devi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Şenol Güneş'in öğrencilerinin hedefi 2'de 2 yapmak... Fenerbahçe'yi de bugün kritik bir karşılaşma bekliyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 3-2 kaybedilen derbi mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Celtic maçı ile unutturmak istiyor. Özellikle gruptaki ilk maçında Molde'ye 3-1 yenilen Fernerbahçe'de gözler bu maça çevrilmiş durumda.
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, H Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka 1 Ekim Perşembe günü oynanacak.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento'nun düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Tagliavento'nun yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Fabiano Preti yaparken, 4. hakem görevini Alessandro Giallatini üstlenecek. İlave yardımcı hakemler ise Davide Massa ve Daniele Doveri olacak.
Muhtemel 11'ler
STAT: Olimpiyat
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Tagliavento
Beşiktaş
Tolga
Beck
Rhodolfo
Ersan
Tosic
Hutchinson
Oğuzhan
Gökhan
Sosa
Quaresma
Gomez
T.D.: Şenol Güneş
S.Lizbon
Patricio
Pereira
Oliveira
Naldo
Nascimento
Martins
Carvalho
Silva
Ruiz
Slimani
Montero
T.D.: Jorge Jesus
Fenerbahçe zorlu virajda
Fenerbahçe 1 Ekim Perşembe günü Celtic deplasmanına konuk olacak ve bu heyecanlı maçı TivibuSpor kanalı şifreli olarak yayınlayacak. Maç saat 22.05'te başlayacak.
Markoviç'in cezası bitiyor
Fenerbahçe'de Josef de Souza ve Markoviç'in sakatlığı dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş derbisinde oyundan sakatlanarak çıkan Markoviç zaten cezası nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacaktı. Vitor Pereira'nın Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans ile adından söz ettiren Volkan Şen'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
Diego ilk 11'de sahaya çıkabilir
Josef de Souza'nın belirsizliği devam ederken Portekizli teknik adam, orta sahada Diego'ya şans vermeyi düşünüyor. Ozan Tufan'ın bu maçta dinlendirilmesi de gündemde. Gökhan Gönül hatırlanacağı üzere derbi mücadelesinde 18 kişilik kadroya dahi alınmamıştı. Pereira, Celtic maçında tecrübeli isme görev verebilir.
Van Persie dönüyor
Vitor Pereira ile Bursaspor maçında sorun yaşayan ve sonradan oyuna girerek golü atmasına rağmen maç sonu açıklamalarında yedek soyunmaktan dolayı mutlu olmadığını belirten Hollandalı yıldız, Beşiktaş derbisinde gösterdiği başarılı performans ve Fernandao'nun düşen formu nedeniyle ilk 11'e geri dönüyor. Geldiği günden beri taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı süper yıldız, Celtic maçında sahada olmayı istediğini özel olarak teknik heyete bildirdi.
Muhtemel 11'ler
STAT: Celtic Park
SAAT: 22.05
YAYIN: Tivibu
HAKEM: Kenn Hansen
CELTIC
Gordon
Lustig
Boyata
Simunovic
Blackett
Brown
Biton
Commons
Johansen
Forrest
Griffiths
T.D. Ronny Deila
FENERBAHÇE
Volkan D.
Şener
Alves
Kjaer
Caner
M.Topal
Meireles
Volkan Şen
Diego
Nani
Van Persie
T.D. Vitor Pereira