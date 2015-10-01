Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa sınavında

Beşiktaş, Avrupa sahnesinde 2. sınavını verecek. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Skenderbeu'yu 1-0’la geçen Beşiktaş, Portekiz devi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Şenol Güneş'in öğrencilerinin hedefi 2'de 2 yapmak... Fenerbahçe'yi de bugün kritik bir karşılaşma bekliyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 3-2 kaybedilen derbi mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Celtic maçı ile unutturmak istiyor. Özellikle gruptaki ilk maçında Molde'ye 3-1 yenilen Fernerbahçe'de gözler bu maça çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’ta hedef 3 puan

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, H Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka 1 Ekim Perşembe günü oynanacak.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento'nun düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Tagliavento'nun yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Fabiano Preti yaparken, 4. hakem görevini Alessandro Giallatini üstlenecek. İlave yardımcı hakemler ise Davide Massa ve Daniele Doveri olacak.

Muhtemel 11'ler

STAT: Olimpiyat

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Tagliavento

Beşiktaş

Tolga

Beck

Rhodolfo

Ersan

Tosic

Hutchinson

Oğuzhan

Gökhan

Sosa

Quaresma

Gomez

T.D.: Şenol Güneş

S.Lizbon

Patricio

Pereira

Oliveira

Naldo

Nascimento

Martins

Carvalho

Silva

Ruiz

Slimani

Montero

T.D.: Jorge Jesus

Fenerbahçe zorlu virajda

Fenerbahçe 1 Ekim Perşembe günü Celtic deplasmanına konuk olacak ve bu heyecanlı maçı TivibuSpor kanalı şifreli olarak yayınlayacak. Maç saat 22.05'te başlayacak.

Markoviç'in cezası bitiyor

Fenerbahçe'de Josef de Souza ve Markoviç'in sakatlığı dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş derbisinde oyundan sakatlanarak çıkan Markoviç zaten cezası nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacaktı. Vitor Pereira'nın Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans ile adından söz ettiren Volkan Şen'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Diego ilk 11'de sahaya çıkabilir

Josef de Souza'nın belirsizliği devam ederken Portekizli teknik adam, orta sahada Diego'ya şans vermeyi düşünüyor. Ozan Tufan'ın bu maçta dinlendirilmesi de gündemde. Gökhan Gönül hatırlanacağı üzere derbi mücadelesinde 18 kişilik kadroya dahi alınmamıştı. Pereira, Celtic maçında tecrübeli isme görev verebilir.

Van Persie dönüyor

Vitor Pereira ile Bursaspor maçında sorun yaşayan ve sonradan oyuna girerek golü atmasına rağmen maç sonu açıklamalarında yedek soyunmaktan dolayı mutlu olmadığını belirten Hollandalı yıldız, Beşiktaş derbisinde gösterdiği başarılı performans ve Fernandao'nun düşen formu nedeniyle ilk 11'e geri dönüyor. Geldiği günden beri taraftarların sevgilisi haline gelen Hollandalı süper yıldız, Celtic maçında sahada olmayı istediğini özel olarak teknik heyete bildirdi.

Muhtemel 11'ler

STAT: Celtic Park

SAAT: 22.05

YAYIN: Tivibu

HAKEM: Kenn Hansen

CELTIC

Gordon

Lustig

Boyata

Simunovic

Blackett

Brown

Biton

Commons

Johansen

Forrest

Griffiths

T.D. Ronny Deila

FENERBAHÇE

Volkan D.

Şener

Alves

Kjaer

Caner

M.Topal

Meireles

Volkan Şen

Diego

Nani

Van Persie

T.D. Vitor Pereira