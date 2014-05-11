Beşiktaş ve Elazığspor için zorlu maç

Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 58 puanla 3. sırada bulunan siyah-beyazlılar, 59 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak için mücadele ediyor. Beşiktaş deplasmanda Elazığspor'u yenerse, Galatasaray, Trabzon deplasmanında yenilse bile ligi ikinci sırada bitirip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım son haftada belli olacak. Ligde 34 puanla 16. sırada bulunan Elazığspor ise, ligde kalma mücadelesi verecek.

Ntv Spor'da yer alan ahbere göre, Galatasaray, Trabzonspor'u yener, Beşiktaş ise Elazığ deplasmanında puan kaybederse sarı-kırmızılı takım ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek.

Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Elazığspor-Beşiktaş maçını hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Beşiktaş'ta muhtemel 11 şöyle:

Tolga, Serdar, Franco, Jones, Motta, Veli, Atiba, Gökhan Töre, Oğuzhan, Olcay ve Almeida

Elazığ için de önemli maç

Ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspor 36 puanla 15. sırada, Kayseri Erciyesspor ise aynı puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Gaziantepspor bu akşam sahasında Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor da evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Elazığspor yenilirse Gaziantepspor ve Kayseri Erciyesspor'un berabere kalmaları durumunda bile lige veda edecek. Elazığspor kazanırsa ligde küme düşecek son takım 34. haftada belli olacak.

Sakat futbolcular

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Fernandes, Ersan Adem Gülüm, Necip Uysal ve Escude bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

4 futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Elazığspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mustafa Pektemek, Olcay Şahan, Franco ve Dany, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 34. ve son haftada Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.