Beşiktaş ve Akhisar farklı yenildi, Fenerbahçe berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçlarında Türk takımlarından Beşiktaş sahasında Racing Genk'e 4-2 yenildi, Akhisar Sevilla'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu, Fenerbahçe ise Anderlecht ile Belçika'da 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş Vodafone Park'ta çıktığı karşılaşmanın 32. dakikasında Mbwana Samatta'nın golüyle geriye düştü. Golden dört dakika sonra sakatlanan Tolgay Arslan yerini Enzo Roco'ya bıraktı.

İlk yarı bu sonuçla biterken teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarıya bir oyuncu değişikliği daha yaparak başladı, Cyle Larin'in yerine Vagner Love maça dahil oldu.

İkinci yarıda da kaleyi bulmakta zorlanan Beşiktaş, 69. dakikada yine Samatta'nın golüne engel olamadı.

Golden beş dakika sonra ise Vagner Love farkı bire indirdi.

Beşiktaş beraberlik golü için yüklense de Genk 81 ve 83. dakikalarda Ndongala ve Piotrowski'nin golleriyle skoru 4-1'e taşıdı.

86. dakikada Vagner Love'un ayağından gelen ikinci gol Beşiktaş'a beraberlik için yeterli olmadı.

I grubunda üçüncü maçların ardından Beşiktaş sonunculuğa geriledi. İkinci galibiyetini alan Genk 6 puanla lider, Malmö ve Sarpsborg da birer galibiyet ve birer beraberlikle iki ve üçüncü sıralarda bulunuyor. Tek galibiyeti olan Beşiktaş'ın ise üç puanı var.

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Fenerbahçe 2-0'dan geri döndü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika deplasmanında Anderlecht'le karşılaşan Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldı.

İlk yarıyı Anderlecht 35. dakikada Bakkali'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda yine Bakkali'nin 49. dakikada attığı golle ev sahibi takım, skoru 2-0'a taşıdı.

Fenerbahçe 4 dakika içinde attığı iki golle beraberliği sağladı. 53. dakikada Frey, 57. dakikada ise Hasan Ali Kaldırım, skoru dengeledi.

Maçın sonucunda Anderlecht ilk puanını alırken, Fenerbahçe ise puanını 4'e yükseltti. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin önünde 3 maçta 3 galibiyet alan 9 puanlı Dinamo Zagreb bulunuyor.

2 bine yakın Fenerbahçeli karşılaşmayı izlemek için Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaydı.

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Akhisar ilk puanına ulaşamadı

J grubunun favorisi olarak gösterilen Sevilla'nın karşısına çıkan Aksihsar, İspanya'dan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

Sevilla altı oyuncunun ayağından iki devrede de üçer gol bularak Aksihar temsilcisini 6-0 mağlup etti.

7. dakikada Roque Mesa'nın golüyle öne geçen Sevilla, iki dakika sonra kazandığı penaltıyı gole çeviren Sarabia ile farkı ikiye çıkardı.

Akhisar'ın maçtaki tek golü 35. dakikada, kaleci Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı gol oldu. Gelen şutu engellemek isteyen Lukac'a çarpan top kale direğinden dönüp tekrar Lukac'a çarptıktan sonra ağlarla buluştu.

İspanyol ekibi ikinci yarıda da rahat bir oyunla 50. dakikada Muriel, 60. dakikada Quincy Promes ve 67. dakikada da Gabriel Mercado'nun golleriyle skoru 6-0'a taşıdı.

Böylece Akhisar üçüncü maçında da puanla tanışamadı.