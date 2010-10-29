-BEŞİKTAŞ UZATMALARDA GÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Son haftalarda oynadığı maçlarda başarısız sonuçlar alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası play-off turunda Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada zorlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Porto'ya 3-1 mağlup olan ve Spor Toto Süper Lig'de de Trabzonspor'a 1-0, Manisaspor'a 3-2 ve Kayserispor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 84. dakikada Hasan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Mersin İdmanyurdu'nu uzatma bölümünde bulduğu gollerle geçerek gruplara kalabildi. Uzatma bölümünde gelen goller siyah-beyazlı taraftarları da rahatlattı. Maçı izleyen 8 bin kadar siyah-beyazlı taraftar, ''Böyle şaka mı olur?'' şeklinde tezahürat yaptılar. -GUTİ TOPARLADI- Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti, maçın en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Etkili paslar veren İspanyol oyuncu, uzatma dakikalarında attığı golle takımının rahatlamasını sağladı. Beşiktaşlı taraftarlar da Guti lehine tezahüratta bulundular. -FATİH ETKİSİZ KALDI- Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de forma giyen Fatih Tekke, Mersin İdmanyurdu karşısında etkisiz kaldı. Kupa maçında 64 dakika sahada kalan Fatih, ilk yarıda yakaladığı pozisyonda etkili bir vuruş yapmasına rağmen gol bulamadı. Maç eksiği olan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise oyundan düştü ve 64. dakikada yerini Necip'e bıraktı. Bu sezon ilk kez resmi maçta forma giyen Yusuf da Mersin İdmanyurdu karşısında fazla etkili olamadı.