Beşiktaş uzatmada güldü



Beşiktaş, Almanya'nın Werder Bremen takımıyla oynadığı hazırlık maçını 90+2'de bulduğu golle 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımda Yusuf Şimşek ilk kez forma giydi.



Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü için çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile bir özel maç yaptı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Werder Bremen 49. dakikada Sanogo'nun attığı golle öne geçerken, Beşiktaş'ın galibiyet golleri 59. dakikada Nobre ve 90+2'de Holosko'dan geldi.



Siyah-beyazlı takımın Bursaspor'dan transfer ettiği tecrübeli futbolcu Yusuf Şimşek de, bu karşılaşmada Beşiktaş formasını ilk kez giydi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Yusuf'un performansından memnun olduğunu öyledi.



Denizli, "Yusuf arkadaşlarıyla ilk kez oynadı. Hatta bu maç, Yusuf'un uzun süreden beri oynadığı ilk maç. Böyle maçlarda bu tür oyuncuları çok zorlamamak lazım. Kendisinden memnunum. Takımın mücadelesinden ve oynamak istediği futboldan da memnunum. Bazı sakat oyuncularımız var. Onlar da geldiğinde tempomuz yükselecek. Bizim için haftaya başlayacak lig öncesi güzel bir görüntü var. Haftaya kadar eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.



Denizli, İsveç'in Hammarby takımından transfer edilen Erkan Zengin için de, "Türkiye ve İsveç Ümit Milli Takımları'nda forma giymiş, yetenekli bir oyuncu. Bu tip oyuncular risk teşkil etmeyen, maliyeti düşük oyuncular. Yabancı transfer yapamıyoruz, çünkü kontenjanımız dolu. Tabi haftaya ne olur bilemem. Dolayısıyla ihtiyacımız olan mevkilere maliyeti yüksek olmayan yetenekli isimler bakıyoruz" dedi.



BEŞİKTAŞ: 2 - SV WERDER BREMEN: 1



Stat: WOW Football Center



Hakemler: Muhammed Başkan xx, Recep Doğan xx, Fikri Çakmaklı xx



Beşiktaş: Rüştü xx (Dk. 46 Hakan xx), Serdar Kurtuluş x (Dk. 67 Gökhan x), Sivok xx, İbrahim Üzülmez x (Dk. 76 Seriç x), İbrahim Toraman xx, Serdar Özkan xx, Yusuf xx (Dk. 69 Holosko x), Cisse x, Tello xx, Ekrem xx, Nobre xx (Dk. 81 Uğur ?)



SV Werder Bremen: Pellatz xx, Pasanen xx, Baumann xx, Fritz xx (Dk. 46 Boenisch x), Rosenberg x (Dk. 46 Sanogo xx), Diego xx, Mesut Özil xx, Frings xx, Almeida x, Andersen x, Mertesacker x (Dk. 54 Tziolis xx)



Goller: Dk. 49 Sanogo (SV Werder Bremen), Dk. 60 Nobre, Dk. 90 3 Holosko (Beşiktaş)



Sarı Kart: Dk. 67 Diego (SV Werder Bremen)





MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 15. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Yusuf, ceza alanının sağından topu ortaladı. Topa yükselen Nobre, kafa vuruşunu yaptı, ancak top kaleci Pellatz'ın ellerinde kaldı.



28. dakikada Tello'nun arka direğe ortasına Nobre iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pellatz, iki hamlede topa sahip oldu.



Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına SV Werder Bremen hızlı başladı. 49. dakikada orta alandan gelen uzun topu Diego, kafayla ikinci yarıda oyuna giren Sanogo'ya indirdi. Ceza alanına girerken vuruşunu yapan Sanogo, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



56. dakikada Pasanen'in sağ kanattan ortasına, Beşiktaş ceza alanındaki Almeida kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak dışarıya çıktı.



60. dakikada Tello'nun sol kanattan yaptığı sert ortaya, Nobre yatarak ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



Maçın uzatma dakikalarında Tello'nun sol köşeden kullandığı köşe vuruşuna Holosko kafayla kokunarak takımına galibiyet golünü getirdi: 2-1.

