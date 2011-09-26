-Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini alarak, puanını 9'a çıkardı. Sezona 2 galibiyetle başlayan Medical Park Antalyaspor ise Mersin İdmanyurdu'nun ardından, Beşiktaş'a da mağlup oldu. -''Şifo'' Mehmet yine başaramadı- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'a karşı kötü istatistiğine bir yenisini daha ekledi. Kırmızı-beyazlı takımın başında Beşiktaş ile 6. lig maçına çıkan Özdilek, siyah-beyazlılardan henüz puan alamadı. -Beşiktaş'ın Antalyaspor'a büyük üstünlüğü- Beşiktaş, bu akşamki galibiyetle Medical Park Antalyaspor karşısında üst üste 8. lig maçını da kazandı. Akdeniz temsilcisi ligde 17 maçtır Beşiktaş'ı yenemiyor. Rakibine en son 1997-98 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra yaptığı 17 lig maçının 14'ünü kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.