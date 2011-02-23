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Spor

BEŞİKTAŞ, UKRAYNA'DA KİEV (A.A)

23 Şubat 2011 20:06

-BEŞİKTAŞ, UKRAYNA'DA KİEV (A.A) - 23.02.2011 - Beşiktaş, Dinamo Kiev ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçı için Ukrayna'ya geldi. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 1.5 saatlik bir yolculuğun ardından Kiev Borispol Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında en büyük ilgiyi Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti Hernandez gördü. Ukrayna basını Guti ile röportaj yapmaya çalışırken, bazı Ukraynalılar da yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirdi. Bu arada Kiev'deki soğuk hava futbolcuları bir hayli şaşırttı. İstanbul'dan yaklaşık 10 derecelik havadan gelen futbolcular, Kiev'deki eksi 10 derecelik havayla karşılaşınca havalimanından çıkar çıkmaz kendilerini otele götürecek otobüse bindiler. Beşiktaş'ın Brezilya asıllı futbolcusu Mert Nobre, bu sırada ''Aynı Brezilya, 40 derece'' diye espri yaptı. Beşiktaş, maçın oynanacağı Valeriy Lobanovskiy Stadı'nda bu akşam son çalışmasını yapacak. Antrenman öncesinde, teknik direktör Bernd Schuster basın toplantısı düzenleyecek.

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