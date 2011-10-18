-Beşiktaş, Ukrayna yolcusu İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Beşiktaş, Dinamo Kiev ile 20 Ekim Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçı için yarın Ukrayna'ya gidecek. Siyah-beyazlılar, Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.00'te özel bir uçakla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareket edecek. Beşiktaş, aynı gün saat 19.30'da maçın oynanacağı Valeriy Lobanovskiy Stadı'nda son çalışmasını yapacak. Teknik direktör Carlos Carvalhal, antrenman öncesinde saat 19.15'te Dinamo Kiev maçıyla ilgili statta basın toplantısı düzenleyecek.