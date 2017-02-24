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Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'da

Beşiktaş 2 - 1 Hapoel Beer

24 Şubat 2017 01:51

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 3-1 yendiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk etti. Siyah beyazlılar, maçtan 2-1 galip ayrılarak üst tura çıkmaya hak kazandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 17.dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Hapoel Beer Sheva, 64.dakikada Anthony Nwakaeme ile maçta durumu 1-1'e getirdi.

Ancak Beşiktaş, Cenk Tosun ile bir gol daha bularak skoru belirledi: 2-1

Beşiktaş, bu skorla UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmaya hak kazandı.

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