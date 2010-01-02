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Spor

Beşiktaş üç futbolcusuyla yollarını ayırıyor

Beşiktaş üç futbolcusuyla yollarını ayırıyor

02 Ocak 2010 02:00

T24- Beşiktaş'ta Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin hafta başında yaptığı "Pazar günü gidecekler belli olur" açıklamasının ardından kadrodan üç isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Lig TV'nin internet sitesinin haberine göre; Denizli'nin yönetime verdiği rapora göre sezon başında Ankaraspor'dan alınan Erhan Güven, fazla forma şansı bulumayan Erkan Zengin ve genç oyuncu Batuhan'ın devre arasında gönderileceği belirtildi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Kadroyu 22 kişiye indireceğim" diyen Denizli'nin bu 3 isimle birlikte kadroyu 25 kişiye indirdiği, Antalya kampının ardından da 22 kişiye indirmeyi planladığı öğrenildi.

Siyah beyazlı takım Antalya kampı öncesi İstanbul'daki son antrenmanını da bugün yaparken çalışmaya sakatlıkları bulunun Rüştü, Ferrari, İbrahim Kaş ve İsmail katılmadı. Geçtiğimiz günlerde elinden ameliyat olan Hakan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Sabah sağlık kontrolünden geçen yeni tranfser Ramazan da ilk kez antrenmana çıktı.

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