Beşiktaş tüzüğünde 4 madde değişti

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu sona erdi. Tüzükte 4 madde değişti. Oylama öncesi konuşan Fikret Orman, kulübün Katarlılara satılacağı iddialarına tepki göstererek "Deli saçması dedikodular bunlar" dedi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün adres değişikliği ve divan kurulunun çalışma şekli konusundaki değişiklikler genel kurul üyeleri tarafından onaylandı.

Toplantıda ayrıca, kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep de kabul edildi. Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Yıllık aidatını üst üste 3 yıl ödememeleri nedeniyle üyelik kaydı kendiliğinden sona eren üyelerin yeniden haklarından yararlanması yönündeki talep de kabul edildi.

Bu arada, kongrede söz alan üyelerden Hürser Tekinoktay, 2019'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul için başkanlığa aday olacağını açıkladı.

"Sütten çıkmış ak kaşık değiliz"

Kongre sonunda konuşan kulüp başkanı Fikret Orman, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yönetim olarak her şeyi mükemmel yapmadıklarını belirten Orman, "Sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatalar da yapıyoruz." dedi.

Seçimlerde farklı adayların da olması gerektiğini vurgulayan Orman, "Nezaket ve zerafet içinde, kamuyu aydınlatıcı şekilde çalışmalar yapılırsa memnun olurum. Yarın genel kurulumuz var, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Dönem içinde acil şirket kurmamız gerekiyor"



Fikret Orman, 2019'daki olağan kongre için şimdiden başkan adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay'a da başarılar diledi.

Oylama öncesinde bir konuşma yapan Fikret Orman, kulübün satılacağı iddialarına yanıt verdi:



"(Kulübü satacaklar.) diye şeyler konuşuluyor. Bu durum bizi üzüyor. Şirket kurulması genel kurul yetkisi ile yapılıyor. Genel kurul senede bir kez toplanıyor. Dönem içinde acil şirket kurmamız, hamle yapmamız gerekiyor. O zaman genel kurulun toplanmasına takılıyoruz. 'Şirket kuracaklar, Beşiktaş'ı Katarlılara satacaklar.' diye konuşulduğunu duyuyorum. Kamu yararına dernek nasıl bir şirket üzerine devredilecek de yapılacak? Deli saçması dedikodular bunlar. Bizi rahatsız etti. Bu 4 maddenin dışında araya madde sokacaklar diye konuşuluyordu. Dört madde dışında bir madde girmesin diye önerge veriyoruz. Büyük tüzük tadili, hukukçuların da katılacağı, Beşiktaş'ın 10-15 senedeki oluşacak durumlarını düşünerek çalışma yapılmasını daha doğru düşünüyorum. Bu, bugünün gündemi değil."