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Spor

Beşiktaş Türkiye Kupası'nı iade etti

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Türkiye Futbol Federasyonu'na iade etti.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı Türkiye Futbol Federasyonu'na iade etti.
 

Şike soruşturması günden güne yeni bir boyut kazanırken Beşiktaş'tan tarihi bir hamle geldi.


Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, aklanana kadar kupayı federasyona iade etme kararı aldı.


Şike soruşturmasında Beşiktaş'ın Asbaşkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Tayfur Havutçu tutuklanmıştı.


11 Mayıs'ta yapılan finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla mağlup eden, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. Normal süresi 2-2 biten maçta şu an Metris Cezaevi'nde olan İbrahim Akın da bir gol atmıştı.


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