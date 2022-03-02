Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

Bu müsabakanın galibi yarı finalde Trabzonspor'un rakibi olacak. Yarı final turu çift maç eleme usulüyle oynanacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiam