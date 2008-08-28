Beşiktaş tura çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Kupası 2. ön eleme turu rövanşında bugün Bosna Hersek'in Siroki Brijeg ekibi ile karşılaşacak. BJK İnönü Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Rene Rogalla yönetecek. Mücadele Futbol-Smart'tan canlı yayınlanacak.



Rogalla'nın yardımcılıklarını, Jean-Paul Remy ve Thomas Habegger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jerome Laperriere.



Beşiktaş'ın karşılaşmaya Rüştü, Ali Tandoğan (Serdar Kurtuluş), Zapotocny, Sivok, Tello, Holosko, Cisse, Uğur İnceman, Serdar Özkan (Aydın), Delgado ve Bobo 11'i ile çıkması bekleniyor.



Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı Delgado ve Mert Nobre'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı.

