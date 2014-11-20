Beşiktaş tüm mal varlığını kaybedebilir!

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, üyelere bir mektup yazarak, tüzükte vakıf kurmayı ve dernek mallarının bu vakfa devrini öngören maddenin kaldırılmasını, aksi halde kulübün tüm varlıklarını kaybedebileceğini belirtti.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, divan kurulu üyelerine bir mektup gönderip kulübün mal varlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Karadeniz, bu endişesini önce bir yazıyla yönetime bildirdi ancak oradan cevap alamayınca bu yazıyı üyelere gönderdi.

Kenan Başaran’ın Hürriyet’teki haberine göre, Karadeniz, yönetimin 2013’teki tüzük kongresinden önce vakıf kurma maddesini, 2014’teki mali ve idari genel kurulda da üniversite kurma yetkisini geçirdiğini hatırlattı. Karadeniz, genel kurulun da onayıyla BJK Derneği mallarının vakfa devredilebileceğini bunun da büyük tehlike taşıdığını söyledi.

Vakıf başarılı olamazsa ne olacak?

Mektupta, “BJK Derneği taşınmaz mallarının bedelsiz bir başka kuruluşa hibe edilmesi, devredilmesi derneğin amacını gerçekleştirmesini önleyeceği için kamu yararına dernek statüsünden çıkarılma sonucunu vereceği gibi, devlet malına zarar verme, yok etme fiilini de oluşturacaktır.

BJK’nin taşınmazlarının bir vakfa devredilmesi sonucu, bu taşınmaz malların üzerindeki sahipliği ortadan kalkmış olacaktır. Taşınmaz malların devredildiği vakıf amacını gerçekleştiremediği taktirde bu mallar doğrudan vakıflar idaresinin mal varlığına dahil edilmektedir” denildi.

Alacaklılar kulüple karşı karşıya gelir

Karadeniz’in yazdığı mektupta ayrıca ‘BJK-Kabataşlılar Üniversitesi’ kurulması ve bu konuyla ilgili olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Vakfı kurulması yönünde de yönetime yetki verildiği’ hatırlatılarak, şu uyarılarda bulunuldu:

- Vakfın mallarını kaybetmesi, Beşiktaş Kulübü’nün 111 yıllık varlığını kaybedeceği anlamını taşıyor.

- Bunun yanında alınan kredilerin teminatını teşkil eden; buna ek olarak temlik edilen kira gelirlerini oluşturan kulübün taşınmaz mallarının bir başka kuruluşa devredilmek istenmesi, alacaklılarla kulübü karşı karşıya getirecek.

Vakıf kurma hakkı geri alınsın...

Yalçın Karadeniz, mektubunda yapılacak ilk tüzük tadil kongresinde vakıf ve üniversite kurma yetkilerinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Karadeniz, mektubunda önce vakıf kurma sonra da Kabataş ile üniversite işbirliği yetkisinin birbirini tamamlayan hükümler zinciri oluşturduğunu belirtip, “Önemli bir sonuç ortaya çıkmakta. Kulübün taşınmaz malları kurulacak bir vakfa devredilecek, bu vakıf BJK-Kabataşlılar Üniversitesi kuracak. Kulübün 111 yılda sahip olduğu taşınmaz malları bugünün ve geleceğin teminatı olup, başka hiçbir kurula devredilemez” dedi. Yazıda, yapılacak tüzük tadil kongresinde bu iki yetkinin de iptali istendi.

Genel kurulun izin şartı

Beşiktaş’ın 5 Mayıs 2013’te değiştirilen tüzüğünün 28-p maddesi, yönetim kuruluna vakıf kurma ve BJK Dernek mallarını devretme hakkı verse de bunun için genel kurulun onayını da şart koşuyor.

Kabataş ile çalışma sürüyor

Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, Beşiktaş Kabataş Eğitim Vakfı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Kulüple mutabıkız. Biz de onay için genel kurula gideceğiz” dedi. Genel kurul ise 22 Kasım’da...