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Spor

Beşiktaş, transferde hız kesmiyor; hedefte Vida var!

Siyah-beyazlılar, yeni sezon için 5 transfer yaptı

11 Ağustos 2017 11:59

Süper Lig'in son iki sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, üst üste 3'üncü şampiyonluğu elde etmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. PepeAlvaro NegredoJeremain LensOrkan Çınar ve Gary Medel gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'den Vida'yı da kadrosuna katmaya yakın.

Şili Milli Takımı'nın kaptanı Medel'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yıllardır adı Beşiktaş ile anılan ve sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida'yı renklerine bağlamak için çalışmaları hızlandırdı.

D.Kiev, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Vida için temas kuran Beşiktaş, oyuncunun kulübü Dinamo Kiev'den "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Düşük bir bedelle veya bedelsiz göndermemiz bu nedenle mümkün değil" yanıtını almıştı. Ancak Ukrayna ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenmesiyle, kulübün elinde öne sürebilecek herhangi bir koz da kalmadı.

 

 

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