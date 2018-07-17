Beşiktaş, transfer için Vida'yı bekliyor; 20 milyon Euro'luk teklif var

Hırvatistan'la Dünya Kupası finali oynayan Vida için Beşiktaş'a teklif yağıyor. Başarılı savunmacı için İngiltere ve İspanya'dan 20 milyon Euro'nun üzerinde teklifler olduğu öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Avusturya'da çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı takım günü tek antrenman ile geçerken morallerin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Avusturya'da yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş futbol takımı günü rejenerasyon antrenmanı ile geçerken Çalışma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcıları Guti Hernandez, İlhan Mansız ve Şeref Çiçek bir araya geldiler. Teknik heyet sahada görüş alışverişinde bulundu.

Ricardo Quaresma ve Pepe'nin Avusturya kampının ardından takımın yurda dönüşüyle birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi

Beşiktaş'ta transfer konusunda ise gelişmeler yaşanıyor. Hırvat Stoper Vida için İngiliz ve İspanyol Kulüplerin talipli olduğu özellikle İngiliz ekiplerin yüksek bedellerle Siyah Beyazlıların kapısını çalmaya hazır olduğu bilgisini ulaşıldı.

Siyah Beyazlılarda yeni sezon kadrosu da şekillenmeye başladı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yılı kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Orkan Çınar ve Aras Özbiliz için tekliflere açık olduğu öğrenildi. Genç Kaleci Utku Yuvakuran için de 1. Lig ekiplerinin istekli olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi yapılacak yeni transferler için oyuncu satışını bekliyor. Başkan Orman ve Kurmayları mali tablolara en uygun hamleyi yapabilmek için önce kasaya girecek transfer ücretine göre harekete geçecekler.