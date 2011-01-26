Beşiktaş, Trabzonspor'u saf dışı bıraktı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik bir maç... Bucaspor galibiyeti ve yeni transferleriyle ikinci yarıya çok iyi başlayan Beşiktaş'ın rakibi Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor.Gruptan çıkma yolunda son viraj olan maçta Trabzonspor sahaya farklı bir 11'le çıkmayı tercih etmiş. Birçok as futbolcusunu dinlendiren Şenol Güneş'in kadrosunda Umut da yok, Burak da yok, Jaja yok, Egemen yok. Trabzonspor bu kadroyla Fenerbahçe maçının önemine dikkat çekmiş.Beşiktaş'ta ise Alman Schuster Bucaspor karşısında oynanan oyundan memnun kalmış ki kadrosunu muhafaza etmiş. Trabzonspor'da Brozek ikizler de ilk 11'de başladılar maça.Beşiktaş golü henüz 10. dakikada buldu yeni transferi Hugo Almeida ile... Sol kanattan Portekizli Simao'nun getirdiği topa ceza sahasının içine hareketlenen Hugo Almeida'nın tek vuruşuyla top filelere gitti ve Beşiktaş Portekizli futbolcularının işbirliği ile Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Trabzonspor karşısındaki oyun üstünlüğünü devam ettiren Beşiktaş 27. dakikada Hugo Almeida ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizlinin sol ayağıyla yaptığı vuruş etkisiz bir şekilde auta gitti.30. dakikada ise Quaresma gerçekten muhteşem bir gol attı. Almeida'nın indirdiği topta Quaresma ceza sahası dışından öyle bir şut çıkardı ki üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. Quaresma'nın golüyle Beşiktaş skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş'ın üstün oynadığı ilk yarı siyah beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle biterken Glowacki 43. dakikada Şenol güneş tarafından oyundan alındı.İkinci yarıya Trabzonspor golle başladı. Sezer'in güzel pasına Alanzinho vurdu ve Trabzonspor ikinci yarının hemen başında bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen sonra, aynı dakika içerisinde Trabzonspor yine tehlikeli geldi. Pawel Brozec'in kafa vuruşu üst direkten döndü. İkinci yarı bambaşka başladı.57. dakikada güzel bir duran top organizasyonunda sağ çaprazdan Hugo Almeida'nın vuruşu direkten geri döndü. 60. dakikada Brezilyalı Alanzinho sağ çaprazdan etkili geldi. Uzak mesafeden plase vuruşu kaleci Cenk'i zorlamayarak auta gitti. 90. dakikada oyuna sonradan giren bir başka Portekizli Fernandes'in şutunu ise aynı güzellikte Onur kurtarmayı başardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş Trabzonspor'u 2-1 yendi. Grubun diğer maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Manisaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı, son şampiyon Trabzonspor ise Türkiye Kupası'na veda etti.